روسيا تتهم ألمانيا بالكذب.. وتؤكد: كلمات السيد فيشر غير صحيحة تماما

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قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات ألمانيا حول تبادل المعلومات مع روسيا عن تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا في بحر البلطيق، عارية عن الصحة.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لزاخاروفا اليوم ، تعليقا على تصريحات ممثل الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، الذي قال في وقت سابق إن برلين "تتبادل بعض المعلومات مع موسكو" حول الهجمات الإرهابية على خطي الأنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".وأضافت زاخاروفا: "على مدى عامين تقريبا، استجاب الجانب الألماني لجميع طلبات السلطات الروسية المختصة بشأن قصف (السيل الشمالي) حصرا بردود وأعذار واهية، دون أي وثيقة واحدة تتضمن أية معلومات واقعية".وأشارت زاخاروفا إلى أن كلمات السيد فيشر غير صحيحة تماما، وتابعت: "دعونا نصفها، لنسهل عمل المترجمين إلى الألمانية، بأنها: كذب".(روسيا اليوم)