Advertisement

عربي-دولي

روسيا تتهم ألمانيا بالكذب.. وتؤكد: كلمات السيد فيشر غير صحيحة تماما

Lebanon 24
21-08-2024 | 12:05
A-
A+

Doc-P-1237215-638598637780365609.jpg
Doc-P-1237215-638598637780365609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تصريحات ألمانيا حول تبادل المعلومات مع روسيا عن تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا في بحر البلطيق، عارية عن الصحة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لزاخاروفا اليوم ، تعليقا على تصريحات ممثل الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، الذي قال في وقت سابق إن برلين "تتبادل بعض المعلومات مع موسكو" حول الهجمات الإرهابية على خطي الأنابيب "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2".
Advertisement
وأضافت زاخاروفا: "على مدى عامين تقريبا، استجاب الجانب الألماني لجميع طلبات السلطات الروسية المختصة بشأن قصف (السيل الشمالي) حصرا بردود وأعذار واهية، دون أي وثيقة واحدة تتضمن أية معلومات واقعية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن كلمات السيد فيشر غير صحيحة تماما، وتابعت: "دعونا نصفها، لنسهل عمل المترجمين إلى الألمانية، بأنها: كذب".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2024-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:43 | 2024-08-21
14:35 | 2024-08-21
14:07 | 2024-08-21
14:02 | 2024-08-21
13:40 | 2024-08-21
13:24 | 2024-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24