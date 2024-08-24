مقتل وفقدان العشرات في الصين بسبب العواصف.. أمطار عام كامل هطلت في نصف يوم فقط!

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اجتاحت عواصف ممطرة قوية مدينة في شمال شرق الصين هذا الأسبوع وقتلت 11 شخصا وخلفت 14 آخرين في عداد المفقودين، بينما تسببت في أضرار تزيد قيمتها عن المليار دولار.وقالت محطة تلفزيون الصين المركزية إن ضابطا كان يحاول إنقاذ الأرواح كان أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في مدينة هولوداو في مقاطعة لياونينغ.وأضافت أن رجال الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على الأشخاص الذين فقدوا خلال الأمطار المدمرة "النادرة تاريخيا". أظهرت صورة من التلفزيون شوارع مغمورة بالمياه بشكل خطير.وفقا للتقديرات الأولية، تأثر 188800 شخص بالكارثة الطبيعية، حيث بلغت الخسائر 10.3 مليار يوان (حوالي 1.4 مليار دولار)، كما أعلن المسؤولون تضرر عدد كبير من الطرق والجسور والكابلات.وأفادت محطة تلفزيون الصين المركزية أن أقصى معدل لهطول الأمطار اليومي بلغ 52.8 سنتيمتر (حوالي 21 بوصة)، محطمة الرقم القياسي الإقليمي.وأضافت أن الأجزاء الأكثر تضررا من المدينة شهدت ما يعادل أمطار عام كامل في نصف يوم فقط، وبشكل عام كان أقوى معدل لهطول الأمطار في هولوداو منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية في عام 1951.وخصصت الحكومة الصينية صندوقا بقيمة 50 مليون يوان (7 ملايين دولار) لدعم جهود الإغاثة من الكوارث. كانت الصين في منتصف موسم ذروة الفيضانات خلال الشهر الماضي.وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في مقتل أكثر من 150 شخصا في جميع أنحاء الصين في الشهرين الماضيين حيث ضربت العواصف المطيرة الغزيرة المنطقة.(العربية)