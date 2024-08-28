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عربي-دولي
واشنطن رداً على خامنئي: "ننتظر الأفعال لا الأقوال"
Lebanon 24
28-08-2024
|
23:10
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طلبت وكالة "أسوشيتد برس" من وزارة الخارجية الأميركية التعليق على كلام المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني فأجابت: "سنحكم على قيادة إيران من خلال أفعالها لا أقوالها".
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وأضافت: "قلنا منذ فترة طويلة إننا ننظر في نهاية المطاف إلى الدبلوماسية باعتبارها أفضل طريقة لتحقيق حلّ فعال ومستدام في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني"، ومع ذلك "نحن بعيدون كل البعد عن أي شيء من هذا القبيل الآن بالنظر إلى التصعيد الإيراني في كل المجالات، بما في ذلك التصعيد النووي وفشل طهران في التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه "إذا كانت إيران تريد إظهار الجدية أو اتباع نهج جديد، فعليها وقف التصعيد النووي والبدء في التعاون بشكل هادف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". (العربية)
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