رجل أعمال شهير في قبضة الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة في مصر القبض على يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق في منطقة الشيخ زايد.



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ويعد الكومي أحد أصحاب المؤسسات التجارية الذين برزوا على عرش إدارة الأعمال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. (روسيا اليوم) وكشفت التحريات الأولية أن الكومي هارب من أحكام قضائية، وجرى ضبطه داخل فيلا في مزرعة يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.ويعد الكومي أحد أصحاب المؤسسات التجارية الذين برزوا على عرش إدارة الأعمال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. (روسيا اليوم)