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عربي-دولي

رجل أعمال شهير في قبضة الأجهزة الأمنية

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:39
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ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة في مصر القبض على يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي الأسبق في منطقة الشيخ زايد.
 
وكشفت التحريات الأولية أن الكومي هارب من أحكام قضائية، وجرى ضبطه داخل فيلا في مزرعة يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
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ويعد الكومي أحد أصحاب المؤسسات التجارية الذين برزوا على عرش إدارة الأعمال في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. (روسيا اليوم) 
 

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