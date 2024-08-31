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عربي-دولي

بمبالغ كبيرة.. عصابة تبيع عمالاً من جنسيّة عربيّة في إسبانيا

Lebanon 24
31-08-2024 | 07:38
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تمكنت الشرطة الإسبانية في مدينة مايوركا من إلقاء القبض على عصابة إجرامية يتزعمها رجلان إسبانيان يعملان في القطاع الزراعي، متورطين مع سماسرة في المغرب لبيع مغاربة لأصحاب المزارع في إسبانيا.

وأفادت مصادر مطلعة أن المنظمة التي تم تفكيكها من طرف رجال الأمن الإسبان، متهمة باستغلال العمال المغاربة الموسميين، مقابل دفع أموال لتسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.
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إلى ذلك، كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات، أن هذه الشبكة التي يتزعمها رجال أعمال كانت تطالب مبالغ خيالية تتراوح بين 15 ألف دولار و22 ألفا، مقابل الحصول على عقود عمل يمكنهم من الدخول إلى إسبانيا.

وبينت أن الشبكة عززت من نفوذ استغلالها للضحايا الوافدين من المغرب، مطالبة بمبالغ مالية أخرى تصل إلى ما بين 6000 دولار و8000 دولار، من أجل تسوية وضعهم القانوني. (العربية)

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