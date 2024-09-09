5 شحنات أميركية من الذخائر العنقودية المحرّمة دوليًا ذهبت إلى أوكرانيا

وافقت الولايات المتحدة على تسليم 5 شحنات من الذخائر العنقودية إلى كييف في الفترة من تموز 2023 حتى نيسان 2024، وفق ما كشفه التقرير السنوي الصادر عن تحالف Cluster Munition Monitor الذي يسعى لفرض حظر على هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا.

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وجاء في التقرير: "بين تموز 2023 ونيسان 2024، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تسليم خمس شحنات من الذخائر العنقودية الأميركية إلى أوكرانيا، وقد تم إيصالها بواسطة قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ باليستية. وكان من الممكن أن تكون أوكرانيا قد حصلت على ذخائر عنقودية من دول أخرى خلال هذه الفترة، برغم إنكار الدول المعنية تقارير متعلقة بمثل هذه الشحنات".

وبحسب التقرير، "فقد قتل أو جرح 219 شخصا خلال عام 2023، جراء استخدام الذخائر العنقودية، وقال الخبراء إن عدد الضحايا في عام 2023، انخفض بشكل كبير عن الزيادة القياسية في العام السابق، إلا أن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى بكثير لأنه لم يتم الإبلاغ عن العديد من الضحايا".



وفي الصراع الأوكراني عام 2023، "تم تسجيل أكثر من 50 هجوما باستخدام الذخائر العنقودية، ولم يتم تحديد عدد الضحايا". وفي عام 2023، وردت أيضا تقارير عن "ضحايا جدد للذخائر العنقودية" من بلدان أخرى، حيث يدور الحديث عن أذربيجان والعراق واليمن ولاوس ولبنان وموريتانيا وميانمار وسوريا.



وقد تم التوقيع على اتفاقية الذخائر العنقودية في كانون الاول 2008 في أوسلو بالنرويج، ودخلت حيز التنفيذ في 1 آب 2010 بعد ستة أشهر من التصديق عليها من قبل 30 دولة. وفي الوقت الحالي، انضمت 124 دولة إلى الاتفاقية، إلا أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ليسوا من بين المشاركين فيها. (روسيا اليوم)