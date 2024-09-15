التضخم السنوي في السعودية يُسجّل 1.6%

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ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 1.6 بالمئة في اب.وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد في بيان أن ذلك "يعزى بشكل رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 بالمئة وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 بالمئة".ووفقا لبيانات الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.7 بالمئة في اب. (سكاي نيوز)