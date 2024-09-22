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نتنياهو: نحو نصف الأسرى لدى حماس على قيد الحياة

Lebanon 24
22-09-2024 | 11:27
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كشف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، أن نصف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس على قيد الحياة.
وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مغلق مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إلى أن الطريق الذي وصلت إليه المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى مسدود، بحسب ما نقل موقع "Kaan News".
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وقال: "أنا أوافق على المبادرة، ولم أغير أي شيء فيها. حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق - هنا يبدأ كل شيء وينتهي".

عدم التوصل لاتفاق
يذكر أن إسرائيل وحماس لم تتوصلا إلى اتفاق ينهي الحرب ويُطلق بموجبه سراح الأسرى الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وتريد حماس أن ينص أي اتفاق على إنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة، بينما يقول نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد هزيمة حماس.
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