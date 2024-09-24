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لا ملاجئ في إسرائيل!

Lebanon 24
24-09-2024 | 06:17
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نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن رؤساء بلديات مدن دخلت في نطاق صواريخ حزب الله أنه لا يوجد ما يكفي من الملاجئ لديها.

وقال رئيس بلدية صفد إن نصف سكان المدينة لا يجدون ملاجئ تحميهم من الصواريخ. (الجزيرة)
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