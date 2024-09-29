جلسة مُغلقة لمجلس الشورى الإيراني.. وهذا ما تم مناقشته

أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، أحمد نادري، أن المجلس ناقش في جلسته غير العلنية أبعاد اغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله.



Advertisement







وأضاف نادري أن المجلس بحث السيناريوهات المحتملة للرد على العدو والانتقام من هذه الجريمة. (الميادين)