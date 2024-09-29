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جلسة مُغلقة لمجلس الشورى الإيراني.. وهذا ما تم مناقشته

Lebanon 24
29-09-2024 | 03:46
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أعلن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، أحمد نادري، أن المجلس ناقش في جلسته غير العلنية أبعاد اغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله.
 
وأضاف نادري أن المجلس بحث السيناريوهات المحتملة للرد على العدو والانتقام من هذه الجريمة. (الميادين)
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