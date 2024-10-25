ماذا يحدث في مستشفى "كمال عدوان" بشمال قطاع غزة؟

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اقتحم جيش العدو الإسرائيلي اليوم الجمعة، ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، فيما استشهد عدد من الأطفال والمرضى بعض قصف القوات بالدبابات لمحطة الأكسجين الرئيسية بالمستشفى.وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على المستشفى، واقتحم ساحته وجمع فيها كل المصابين والمرضى وفصل الرجال عن النساء، كما منع وصول المساعدات الطبية اللازمة للمستشفى في ظل وجود أكثر من 15 حالة تحتاج لإجراء جراحات.هذا ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا بشأن عمليته العسكرية في مستشفى كمال عدوان، وقال إن قوات "فرقة 162 بالتعاون مع الشاباك، تعمل حاليًا في قلب مخيم جباليا، في محيط مستشفى كمال عدوان، بناءً على معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين وبنى تحتية في المنطقة". وأضاف أنه "خلال الأسابيع التي سبقت هذه العملية، سمح الجيش بإخلاء المرضى من المنطقة، إلى جانب الحفاظ على أنظمة الطوارئ"، حسب وصفه.وتقول إسرائيل إنها تشن هجمات في شمال غزة بهدف منع حماس من استعادة قوتها في المنطقة.ورأى مراقبون أن ما يحدث هو تطبيق لما يعرف بـ"خطة الجنرالات الإسرائيلية"، فيما أمر الجيش الإسرائيلي المواطنين الذين يقدر عددهم بأكثر من 300 ألف فلسطيني، بإخلاء بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا بالكامل، والتوجه جنوبا عبر ما يسمى بـ"الممر الآمن". (الحرة)