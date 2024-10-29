خلال مهرجان ديني جنوبي الهند... إصابة أكثر من 150 شخصا في انفجار للألعاب النارية

أصيب أكثر من 150 شخصا في انفجار ضخم للألعاب النارية خلال مهرجان ديني في معبد جنوبي الهند.

ووقع الانفجار مساء الاثنين عندما اشتعلت النيران في منشأة لتخزين الألعاب النارية بالقرب من معبد فيراركافو، وفقا لما أفادت به وكالة برس ترست أوف إنديا، نقلا عن الشرطة.



وحدث ذلك في منطقة كاسارجود، التي تبعد حوالي 580 كيلومترا شمال غرب ثيروفانانثابورام، عاصمة ولاية كيرالا.

Massive Fire Accident in Kerala's Kasaragod



A major explosion occurred during the Kaliyatam festival at the Neeleswaram temple when fireworks ignited near a storage area holding additional firecrackers. Over 150 people have been injured in this incident. pic.twitter.com/KpPwCTgy8R — India Brains (@indiabrains) October 29, 2024 Advertisement

وتم علاج المصابين في مستشفيات مختلفة في مناطق كاسارجود وكانور ومانجالور وكان من بينهم ثمانية أشخاص إصاباتهم خطيرة.





يشار إلى أن الطلب كبير في الهند على الألعاب النارية التي تستخدم في المهرجانات الدينية وحفلات الزفاف.



وتقع حوادث قاتلة تقريبا كل عام حيث يعمل الناس في مصانع تفتقر إلى تدابير السلامة المناسبة. (روسيا اليوم)