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عربي-دولي

في اليوم الـ 400 للحرب على غزة.. كم أصبح عدد الشّهداء؟

Lebanon 24
09-11-2024 | 07:08
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 400 على القطاع إلى 43.552 شهيداً، و102.765 إصابة.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 44 شهيداً و81 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
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وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة. (روسيا اليوم) 
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