بسبب إسرائيل... هل تشنّ إيران هجوماً على هذا البلد؟





وقالت "معاريف" إن العلاقات بين أذربيجان وإيران تدهورت في السنوات الأخيرة، وفي كانون الثاني تعرضت سفارة أذربيجان في طهران لهجوم، حيث قتل حارس وأصيب اثنان عندما اقتحم مسلح المكان وفتح النار، وآنذاك، اتهمت باكو أجهزة المخابرات الإيرانية بهذه الحادثة.

Advertisement

وفي شباط الماضي، أعلنت السلطات في أذربيجان عن اعتقال 40 مشتبهاً بهم بالتجسس لصالح إيران، وفي آذار الماضي، جرت محاولة اغتيال النائب فاضل مصطفى المعروف بانتقاده لإيران، وفي نيسان الماضي، ألقي القبض على 20 شخصاً آخرين للاشتباه في علاقتهم بالمخابرات الإيرانية، وفي أيار الماضي، أُلقي القبض على 7 آخرين من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لاغتيال شخصيات عامة في أذربيجان. ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إنّ هناك مخاوف من أن تُنفذ إيران هجوماً على أذربيجان بسبب إسرائيل.وقالت "معاريف" إن العلاقات بين أذربيجان وإيران تدهورت في السنوات الأخيرة، وفي كانون الثاني تعرضت سفارة أذربيجان في طهران لهجوم، حيث قتل حارس وأصيب اثنان عندما اقتحم مسلح المكان وفتح النار، وآنذاك، اتهمت باكو أجهزة المخابرات الإيرانية بهذه الحادثة.وفي شباط الماضي، أعلنت السلطات في أذربيجان عن اعتقال 40 مشتبهاً بهم بالتجسس لصالح إيران، وفي آذار الماضي، جرت محاولة اغتيال النائب فاضل مصطفى المعروف بانتقاده لإيران، وفي نيسان الماضي، ألقي القبض على 20 شخصاً آخرين للاشتباه في علاقتهم بالمخابرات الإيرانية، وفي أيار الماضي، أُلقي القبض على 7 آخرين من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لاغتيال شخصيات عامة في أذربيجان.

وفي منتصف آب الماضي، أفاد قناة "كان" الإسرائيلية، أن القيادة العسكرية الإسرائيلية أمرت شعبها بمغادرة جورجيا وأذربيجان، وذلك على خلفية تقارير نشرتها صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اقترح مهاجمة القواعد الإسرائيلية السرية في الدول المجاورة، وعلى الرغم من ذلك، يقول المعلقون السياسيون في أذربيجان، إنه لا توجد أي قواعد عسكرية إسرائيلية في أذربيجان، وأن هذه التصريحات استفزازات تهدف إلى جر دول جنوب القوقاز إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط.



ووفقاً لتقرير إسرائيلي، طُلب من الإسرائيليين الذين يخدمون في جمهوريتي جنوب القوقاز العودة إلى إسرائيل على الفور، وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تأكيد أو نفي المعلومات، واكتفى موقع "فيستي" الإسرائيلي برد مقتضب، قائلاً: "يقوم الجيش الإسرائيلي باستمرار بتقييم الوضع وتحديث المعلومات المتعلقة بالدول التي يُسمح للجنود بالدخول إليها".

وأعرب إلهان شاهين أوغلو، رئيس مركز أطلس للأبحاث في باكو، عن قلقه بشأن التهديدات الإيرانية قائلاً: "إذا كان رئيس إيران يقترح مهاجمة المواقع الإسرائيلية في الدول المجاورة، فهو يقصد أذربيجان، في إشارة إلى هجوم مخطط له على السفارة الإسرائيلية في بلادنا، إن مثل هذه الخطة، ستؤدي تلقائياً إلى تصعيد في العلاقات الأذربيجانية الإيرانية"، مضيفاً أن التقرير الإسرائيلي يصب في مصلحة الدوائر المحافظة المعادية في إيران وأنه استفزاز يهدف إلى جر أذربيجان إلى الصراع في الشرق الأوسط.



ورصدت الصحيفة الإسرائيلية الصراع بين البلدين الذي يشمل منافسة جيوسياسية أوسع، حيث تعارض إيران بشدة خطة ممر زنغزور والتي تشمل بناء طريق نقل بين أراضي أذربيجان الرئيسية وجيب ناختشيفان، وتعززت الخطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب ناغورنو قره باغ.



وتقول معاريف إن التوترات بلغت ذروتها في تشرين الثاني 2022، عندما أجرت أذربيجان مناوراتها العسكرية الخاصة على طول الحدود الإيرانية.



واستمر التصعيد بين البلدين على المستوى الدبلوماسي، حيث قامت الدولتان بطرد 4 دبلوماسيين بشكل متبادل، وأغلقت أذربيجان مكتب الملحق الثقافي الإيراني في باكو، ومؤخراً، كشفت مجموعة قرصنة إيرانية معارضة عن وثائق سرية توثق المناقشات الداخلية حول الهجوم على السفارة والحاجة إلى إعادة تقييم العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنه على الرغم من إعلان إيران عن رغبتها في تحسين العلاقات، إلا أن الخبراء يقدرون أنه بدون تغيير جوهري في العلاقات بين باكو وتل أبيب، فمن المتوقع أن تتفاقم التوترات. (الامارات 24)