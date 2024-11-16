Advertisement

عربي-دولي

5 نقاط تكشف "أسرار" ادارة ترامب الجديدة

Lebanon 24
16-11-2024 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1279057-638673435066601281.jpg
Doc-P-1279057-638673435066601281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجح الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تكوين إدارته بسرعة، حيث أعلن عن سلسلة من الترشيحات والتعيينات التي أثارت ردود فعل سريعة من المشرعين، وفقًا لتقرير نشرته "ذا هيل".

وفيما يلي 5 جوانب رئيسية يمكن استخلاصها من تشكيل إدارة ترامب حتى الآن:
Advertisement


أولوية الولاء
ترامب يولي أهمية كبيرة للولاء، حيث اختار بشكل أساسي أفرادًا دعموه خلال فترة ولايته الأولى أو من كانوا في صفه أثناء محاكمات العزل.
من بين هؤلاء، النائبة إليز ستيفانيك لمنصب السفيرة لدى الأمم المتحدة، ولي زيلدين لمنصب مدير وكالة حماية البيئة، ودوغ كولينز لوزارة شؤون المحاربين القدامى.

تقويض الوكالات المعنية
اختيار بعض المرشحين لمنصب وزاري أثار القلق بشأن تقويض الوكالات التي سيقودونها.

على سبيل المثال، تم اختيار تولسي غابارد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية رغم مواقفها المثيرة للجدل بشأن الحرب في أوكرانيا.
وتيرة أسرع ورؤية أوضح
على عكس ولايته الأولى، حيث كان بطيئًا في تشكيل إدارته، تحرك ترامب بسرعة لترشيح كبار المسؤولين وأعضاء الإدارة الجديدة، مما يعكس تخطيطًا أكثر دقة هذه المرة.

اختبارات تأكيد مجلس الشيوخ
من المتوقع أن يواجه مرشحو ترامب، مثل مات غيتز وتولسي غابارد، اختبارًا صعبًا في مجلس الشيوخ، مما يثير تساؤلات بشأن مدى دعم الجمهوريين لهذه التعيينات المثيرة للجدل.

المناصب الوزارية البارزة لا تزال شاغرة
على الرغم من العديد من التعيينات، لا تزال بعض المناصب الوزارية الأساسية مثل وزير الخزانة ووزير التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة غير مؤكدة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين لهذه المناصب في الأيام المقبلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2024-11-16
04:49 | 2024-11-16
04:33 | 2024-11-16
03:30 | 2024-11-16
03:28 | 2024-11-16
03:27 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24