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قتلى ومصابون بانهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:00
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لقي 16 شخصا مصرعهم، الاثنين، جراء فيضانات وانهيارات أرضية مفاجئة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وقال جوسبري ناديك، مسؤول المركز الوطني الإندونيسي للكوارث أن فيضانات وانهيارات أرضية مفاجئة ضربت منطقة كارو في سومطرة.
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وذكر ناديك أن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة دمرت منازل ومزارع في المنطقة.
وأكد مصرع 16 شخصا، وفقدان 6 آخرين بيهم طفلان يجري البحث عنهم. (الأناضول)
 
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