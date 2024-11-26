"يوم تاريخي"... ردود فعل دوليّة ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أنّ هذه الهدنة ومدّتها 60 يوما تهدف "لأن تكون دائمة" ومحذّرا من أنّه لن يُسمح "لما تبقّى من حزب الله.. بتهديد أمن إسرائيل مرة أخرى".وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إنّه بموجب الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ فجر الأربعاء عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، فإنّ "القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية سينتهي. تهدف هذه (الهدنة) لأن تكون وقفا دائما للأعمال العدائية".وألقى بايدن خطابه بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على هذا الاتفاق.اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان.. ويجب أن يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره في غزة.ودعا ماكرون بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير".وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيوفر قدرا من الارتياح للسكان المدنيين.وأضاف عبر منصة إكس: "يجب أن نرى تقدما على الفور نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".أما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن فاعتبر الاتفاق بأنه "يوم تاريخي"، مضيفا أن عشرات آلاف المدنيين في لبنان وإسرائيل سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.وعبر الوزير الأميركي عن أمله في أن ينهي وقف إطلاق النار في لبنان العنف والدمار الناجم عن الحرب.رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وترى أنه يتطلب "الكثير من العمل".