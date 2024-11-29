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عربي-دولي
دعم عسكري روسي لسوريا لمنع سقوط حلب بيد المسلّحين
Lebanon 24
29-11-2024
|
19:13
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قال مصدران عسكريان سوريان لرويترز إن سوريا تلقّت وعداً بمساعدات عسكرية روسية إضافية لمساعدة الجيش في منع المسلحين المعارضين للرئيس بشار الأسد من الاستيلاء على محافظة حلب بشمال غرب البلاد.
وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.
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وأعلن الجيش الروسي الجمعة أن قواته الجوية تقصف فصائل مسلحة مناهضة للحكومة السورية في عملية لصد "متطرفين" شنوا هجوما كبيرا على مدينة حلب، حسبما أوردت وكالات أنباء روسية رسمية.
وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوري أغلق جميع الطرق والطرق السريعة المؤدية إلى مدينة حلب بعد انسحاب القوات من مناطق رئيسية دخلها المسلحون، كما أغلقت السلطات السورية مطار حلب وألغت جميع الرحلات الجوية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "نصف مدينة حلب بات الآن تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها"، مضيفاً أن المقاتلين وصلوا إلى قلعة حلب. وأشار إلى أنه "لم يحصل أي قتال، ولم تطلق طلقة واحدة، وسط انسحاب لقوات النظام".
وبحسب المعلومات، فقد ارتفع عدد قتلى الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من يومين إلى 255 من بينهم أكثر من 140 من الفصائل المسلحة ونحو 90 قتيلا من الجيش السوري.
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