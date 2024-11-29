Advertisement

عربي-دولي

عدد من الشهداء في غارات إسرائيلية على منزل بغزة

Lebanon 24
29-11-2024 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1285959-638685443824153830.jpg
Doc-P-1285959-638685443824153830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، فجر السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

وقال مسؤولو الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في قطاع غزة، خاصة المدنيين الذين يحاولون النجاة من الحصار الإسرائيلي في الشمال.
Advertisement

وأفاد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنه في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، أجبر النقص الحاد في غاز الطهي العائلات على الاعتماد على حرق النفايات للحصول على الوقود، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي في وقت وصلت فيه الخدمات الصحية إلى الحد الأدنى.

من جانبه، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه مع تفاقم أزمة الجوع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتجاوز 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل القتال.(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2024-11-30
05:50 | 2024-11-30
05:37 | 2024-11-30
04:53 | 2024-11-30
04:21 | 2024-11-30
03:38 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24