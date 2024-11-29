عدد من الشهداء في غارات إسرائيلية على منزل بغزة

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أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين، فجر السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بحي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.وقال مسؤولو الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الأعمال العدائية المستمرة لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر كبير في قطاع غزة، خاصة المدنيين الذين يحاولون النجاة من الحصار الإسرائيلي في الشمال.وأفاد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص خلال الأسابيع السبعة الماضية.ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإنه في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، أجبر النقص الحاد في غاز الطهي العائلات على الاعتماد على حرق النفايات للحصول على الوقود، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي في وقت وصلت فيه الخدمات الصحية إلى الحد الأدنى.من جانبه، ذكر برنامج الغذاء العالمي أنه مع تفاقم أزمة الجوع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتجاوز 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل القتال.(سكاي نيوز)