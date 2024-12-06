بشكل "مفاجئ".. الجيش السوري ينسحب من مدينة دير الزور

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انسحبت القوات الحكومية السورية وقادة فصائل موالية لطهران، "بشكل مفاجئ" من مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "أرتال الجنود توجهت باتجاه منطقة تدمر" الواقعة شرقي مدينة حمص، التي باتت الفصائل المعارضة على بعد حوالى 5 كيلومترات منها.وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومراكز ثقافية. (سكاي نيوز)