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أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول عسكري روسي بارز

Lebanon 24
17-12-2024 | 03:26
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أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الثلاثاء، مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول بارز في الجيش الروسي، بانفجار وقع في موسكو.

وقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي إيغور كيريلوف، إضافة إلى عسكري آخر، بانفجار وقع في موسكو صباح الثلاثاء، وفق وسائل إعلام روسية.
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وذكرت وكالة أنباء "تاس"، نقلا عن أجهزة الطوارئ، أن شخصين عسكريين اثنين قتلا في الانفجار.


وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن محققين في موسكو، أن تحقيقا جنائيا فتح فيما يتصل بوفاة الرجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن مبنى الكرملين.

وأفادت "تاس" أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى. (سكاي نيوز)
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