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عربي-دولي

إضرابات تعم مناطق اميركية.. هذا ما يطالب به عمال في "أمازون" و"ستاربكس"

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:30
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في تصعيد جديد لنضال العمال في الولايات المتحدة، يستمر سائقو التوصيل في شركة أمازون وعمال مقاهي ستاربكس، إضرابهم في عدد من المدن الأميركية.

بدأ الإضراب الخميس الماضي من أجل الاعتراف بهم كموظفين نقابيين أو لتلبية مطالبهم بتوقيع أول عقود عمل جماعية.
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جاءت الإضرابات في وقت تزداد فيه المواجهات بين الشركات الكبرى والنقابات العمالية، حيث شهد العام الحالي مكاسب مهمة للنقابات في قطاعات مثل الصناعات الجوية والنقل البحري والفنادق.

ومع ذلك، لا يزال عمال أمازون وستاربكس يكافحون لتأمين أول اتفاقياتهم العمالية.

في أمازون، يطالب العمال برفع الأجور وتحسين ظروف العمل وسط تحديات تواجهها النقابة في تصنيف السائقين كموظفين رسميين للشركة، بينما تصر أمازون على أن السائقين يعملون لصالح شركات مقاولات خارجية.

وفي ستاربكس، رغم تعهد الشركة بالتفاوض هذا العام، يشتكي العمال من تباطؤ في تحقيق تقدم ملموس.
وتأتي هذه الإضرابات في فترة حساسة اقتصاديا خلال موسم الأعياد، ما يمنح النقابات قوة تفاوضية إضافية.

وقبل أسابيع قليلة، نظمت إضرابات استمرت أربعة أيام لعاملين بأمازون في 20 دولة حول العالم، منها الولايات المتحدة، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بالتزامن مع يوم الجمعة السوداء "البلاك فرايدي" الذي يشهد ازدحاما في المبيعات بسبب الخصومات. (الحرة)
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