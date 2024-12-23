بشأن سوريا... ماذا طلبت إيران من مواطنيها؟

دعت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها لعدم السفر إلى سوريا.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنّها طلبت من الإيرانيين بعدم السفر إلى سوريا بسبب "التطوّرات التي حدثت هناك".