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عربي-دولي

بشأن سوريا... ماذا طلبت إيران من مواطنيها؟

Lebanon 24
23-12-2024 | 05:55
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دعت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها لعدم السفر إلى سوريا.
 
 
وأضافت الخارجية الإيرانية أنّها طلبت من الإيرانيين بعدم السفر إلى سوريا بسبب "التطوّرات التي حدثت هناك".
 
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