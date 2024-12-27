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عربي-دولي

سفينة نرويجية ترفض إنقاذ طاقم سفينة شحن روسية تعرضت لهجوم إرهابي

Lebanon 24
27-12-2024 | 02:41
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أنقذ البحارة الإسبان من سفينة Salvamar Drago طاقم سفينة الشحن الروسية "أورسا مايور"، التي كانت تغرق في البحر الأبيض المتوسط، بعد رفض سفينة نرويجية تقديم المساعدة.


جاء ذلك وفقا لما صرحت به الخدمة الصحفية لمجموعة شركات "أوبورون لوغيستيكا" التي تمتلك "أورسا مايور" لوكالة "نوفوستي"، والتي تابعت: "بعد مرور بعض الوقت اقتربت سفينتا إنقاذ إسبانيتان، إحداهما Salvamar Drago من قارب النجاة وانتشلت أفراد الطاقم الموجودين على متنه واقتادتهم إلى ميناء قرطاجنة بإسبانيا، حيث قامت بقطر قارب النجاء وإيواء الطاقم في فندق محلي".
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وأضافت شركة "أوبورون لوغيستيكا" أنه في الوقت نفسه كانت هناك سفينة قريبة ترفع العلم النرويجي Oslo Carrier 3، لكن عندما اقترب منها قارب النجاة، رفضوا قبول بحارة روس على متنها، بحجة وجود نوع من الخطر.
ووفقا لشركة "أوبورون لوغيستيكا"، وبحسب شهادة أفراد الطاقم، فإن سبب الحادث كان هجوما إرهابيا، حيث دوت ثلاثة انفجارات متتالية على الجانب الأيمن من الحاوية في منطقة المؤخرة، تعرضت بعدها سفينة الشحن إلى ثقب في الهيكل وقائمة حادة إلى الجانب الأيمن.
 
وقد غرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم، وإدراج اثنين في عداد المفقودين.

وتقول الشركة إنه لم تكن هناك حمولة زائدة على السفينة، التي تعد من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، لكنها كانت تنقل 806 طن فقط.

وقد بنيت "أورسا مايور" في عام 2009 وأبحرت تحت العلم الروسي من بطرسبورغ إلى فلاديفوستوك، وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط في 23 كانون الاول. (روسيا اليوم)
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