الشرطة الإيرانية تحتجز صحافية إيطالية في طهران... هذا إسمها

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الشرطة الإيرانية احتجزت الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تعمل لدى صحيفة "إيل فوليو" في طهران في 19 كانون الاول.





وأضافت الوزارة أن سيسيليا سالا، كانت في إيران في مهمة صحفية، عندما أوقفتها الشرطة. ولم يتضح بعد سبب التوقيف أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها على وجه التحديد. (روسيا اليوم)

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