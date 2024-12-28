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عربي-دولي

هجوم إرهابي وقع في إيران.. إليكم ما استهدف

Lebanon 24
28-12-2024 | 15:38
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أفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، بوقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" استهدف أحد قادة شرطة مدينة "بندر لنجة" بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرق إيران المطلة على الخليج العربي.
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ونقلت الوكالة عن حاكم مدينة "بندر لنجة"، فؤاد مراد زاده، قوله: "تم استهداف أحد مسؤولي الشرطة والأمن في المدينة من قبل إرهابيين"، مضيفاً: "في هذه الحادثة قُتل قائد الشرطة وقتل المهاجم".

وأعلنت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن رئيس جهاز استخبارات الشرطة في مدينة "بندر لنجة" النقيب مجتبى شهيدي تخت لقي مصرعه مع أحد أفراد حمايته بهجوم إرهابي، مشيرة إلى أن اثنين من حراسه أيضاً أصيبا بجروح أحدهما في حالة خطيرة. (ارم نيوز)
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