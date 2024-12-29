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عربي-دولي

في سوريا.. هذا ما ستشهده ليلة رأس السنة

Lebanon 24
29-12-2024 | 09:01
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أصدرت هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، يوم الأحد، مجموعة من الإجراءات الأمنية بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وجاء في التعميم: "تتقدم هيئة الداخلية لإقليم شمال وشرق سوريا والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي، بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا ولجميع المواطنين، بمناسبة حلول عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين أن تمر هذه الأعياد وسط أجواء من الأمن والطمأنينة".
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وأضاف: "حرصا على سلامة المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية خلال هذه المناسبة، نود أن نوضح لشعبنا الإجراءات الأمنية التالية التي تم اتخاذها لضمان أمن وراحة الجميع:

أوّلأً، حظر دخول الشاحنات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المدن والبلدات، من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين حتى الساعة السادسة صباحاً يوم الخميس.
ثانياً، تمنع حركة السيارات التجارية والمركبات الثقيلة، في نفس التوقيت، مع استثناء الحالات الإنسانية.

ثالثاً، حظر التجوال بالدراجات النارية بجميع أنواعها، بما فيها العسكرية، من الساعة السادسة مساء الأحد حتى السادسة صباحاً يوم الخميس.
رابعاً، تنظيم حركة المعابر والمركبات التجارية الثقيلة.

خامساً، السماح بنقل المواد الطبية والإغاثية المصرحة فقط.

أخيراً، حظر إطلاق الأعيرة النارية، من قبل المواطنين أو القوات العسكرية والأمنية تحت طائلة المحاسبة القانونية.
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