Advertisement

عربي-دولي

رئيسة الوزراء الإيطالية ستلتقي ترامب في فلوريدا

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1301397-638716311659601966.png
Doc-P-1301397-638716311659601966.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إيطالية مساء السبت، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستتوجه إلى فلوريدا للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "ميساجيرو" إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ستتم إلى الولايات المتحدة، قبل رحلة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى روما، والتي ستجري في 9 كانون الثاني الجاري.
Advertisement

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مواضيع الاجتماع المرتقب مع ترامب قد يكون الوضع حول الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، التي اعتقلت في طهران في منتصف كانون الاول 2024.

وأوضحت السلطات الإيرانية أنها تربط إطلاق سراحها بمبادلتها بمهندس إيراني اعتقل قبل أيام قليلة من سالا في مطار ميلانو بناء على طلب من الولايات المتحدة في قضية انتهاك العقوبات فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى إيران. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:40 | 2025-01-05
03:30 | 2025-01-05
03:08 | 2025-01-05
02:44 | 2025-01-05
02:00 | 2025-01-05
01:34 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24