رئيسة الوزراء الإيطالية ستلتقي ترامب في فلوريدا

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية مساء السبت، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستتوجه إلى فلوريدا للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وقالت صحيفة "ميساجيرو" إن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ستتم إلى الولايات المتحدة، قبل رحلة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن إلى روما، والتي ستجري في 9 كانون الثاني الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مواضيع الاجتماع المرتقب مع ترامب قد يكون الوضع حول الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، التي اعتقلت في طهران في منتصف كانون الاول 2024.وأوضحت السلطات الإيرانية أنها تربط إطلاق سراحها بمبادلتها بمهندس إيراني اعتقل قبل أيام قليلة من سالا في مطار ميلانو بناء على طلب من الولايات المتحدة في قضية انتهاك العقوبات فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى إيران. (روسيا اليوم)