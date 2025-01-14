نجح في مفاجأة "حزب الله" خلال الحرب.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن "بار"!

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وذكر الجيش في بيان يوم الثلاثاء، أن الصاروخ إسرائيلي الصنع وله مدى فعال أكبر وأكثر دقة من السلاح الأميركي بل إنه قادر على تحديد الأهداف بالليزر.وقال إن صاروخ "بار" الجديد لسلاح المدفعية نجح في مفاجأة حزب الله وحماس خلال الحرب الأخيرة.وأفاد بأنه يتم إطلاق الصاروخ الأزرق والأبيض من منصة إطلاق "Lehav" وهو تطوير إسرائيلي أيضا، ويحل محل منصات إطلاق MRLS الأميركية التي وصلت إلى إسرائيل بعد وقت قصير من حرب الخليج في منتصف التسعينيات من القرن الماضي.و"بار" هو صاروخ متوسط المدى يصل مداه إلى 30 كيلومترا ويتمتع بمستوى عال جدا من الدقة مع قدرات ملاحية مستقلة فضلا عن التوجيه المستهدف لتحديد الهدف عن طريق الليزر.ويقول الجيش الإسرائيلي إن قوة فتك الصاروخ الجديد أعلى من الصواريخ القديمة من نوع "لانس" التي يستخدمها سلاح المدفعية.وجاء في منشور للجيش: "هذا صاروخ قوي من شركة Elbit Systems الذي يتمتع بآلية ملاحية متطورة تتكيف مع البيئات القتالية الصعبة، ويظهر الدقة والتطور الذي لم يسبق له مثيل في الجيش".وأشار إلى أن "كتيبة الرعد 334" من "لواء الإطفاء الشمالي 282" تلقت بطاريات "البار" في الأيام الأخيرة. (روسيا اليوم)