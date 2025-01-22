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عربي-دولي

في مصر.. جريمة مروّعة في معهد للسينما وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
22-01-2025 | 03:41
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أصيب 4 أشخاص هم طالبان بمعهد السنيما بحدائق الأهرام، ومديرا إنتاج إثر تعرضهم للطعن من قبل حارس عقار، بسبب مشادة نشبت بينه وبين الأطفال الذين كانوا يلعبون بالقرب من عقار بمنطقة حدائق الأهرام.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة في منطقة حدائق الأهرام، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح نافذة على يد حارس عقار، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
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ويذكر أن الطفلين أحدهم يبلغ من العمر 9 سنوات، والآخر 7 سنوات، وجرى نقلهما بواسطة الإسعاف إلى أحد المستشفيات في حالة خطيرة.

واستطاع الأهالي السيطرة عليه وتسليمه لرجال شرطة بقسم ثاني دمياط، والتي تحفظت عليه وحررت المحضر اللازم وعرضته على جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وفي واقعة أخرى، أقدم شخص يدعى ع.ا بمحافظة دمياط، على طعن حفيدين له من ابنه خلال سيرهما مع والدتهما بطريقة وحشية في رقبتهم وأجزاء أخرى في الجسم، كما أصيبت الأم في يدها خلال محاولتها الدفاع عن أبنائها، وذلك في شارع المحور قسم ثاني دمياط.  (روسيا اليوم)

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