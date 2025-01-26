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دانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الأحد، أحدث مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في قطاع غزة، عبر "تهجير الغزيين" إلى دول الجوار، وتوعدت الأخيرة بـ"إفشال" الفكرة.وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم على أن فكرة ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، سيتم إفشالها، وفق قوله.وأكد نعيم في تصريح لـ"فرانس برس"، بأن "شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع"، على حد تعبيره.من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر يشجع على ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وذكرت الحركة في بيان عبر حسابها على منصة تيليغرام "ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... إنها تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".