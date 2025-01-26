19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الجهاد الإسلامي" تدين مقترح ترامب لـ"تهجير الغزيين"
Lebanon 24
26-01-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، اليوم الأحد، أحدث مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في قطاع غزة، عبر "تهجير الغزيين" إلى دول الجوار، وتوعدت الأخيرة بـ"إفشال" الفكرة.
وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم على أن فكرة ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، سيتم إفشالها، وفق قوله.
Advertisement
وأكد نعيم في تصريح لـ"فرانس برس"، بأن "شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع"، على حد تعبيره.
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر يشجع على ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت الحركة في بيان عبر حسابها على منصة تيليغرام "ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... إنها تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
Lebanon 24
أكبر منها بـ 17 سنة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بحديثها عن زوجها المخرج
15:23 | 2025-01-25
25/01/2025 03:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
Lebanon 24
بعد 9 ساعات.. ماذا سيحصل في لبنان؟
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن ملف فادي الخطيب.. وكيله يكشفها
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن ملف فادي الخطيب.. وكيله يكشفها
16:46 | 2025-01-25
25/01/2025 04:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده جنوب لبنان بعد الأحد.. سيناريو "خطير" متوقع!
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده جنوب لبنان بعد الأحد.. سيناريو "خطير" متوقع!
12:00 | 2025-01-25
25/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
Lebanon 24
بعد انفصالها عن زوجها.. هذا ما فعلته نجمة "ستار أكاديمي"
13:48 | 2025-01-25
25/01/2025 01:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:45 | 2025-01-26
حكومة غزة: الاحتلال يواصل التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار
07:25 | 2025-01-26
الأونروا: قرارات إسرائيل تتعارض مع التزاماتها الدولية
07:05 | 2025-01-26
حماس: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
06:45 | 2025-01-26
اتهام رسمي للرئيس الكوري الجنوبي المعزول بالعصيان
06:25 | 2025-01-26
خرق الاتفاق.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط رفح
06:21 | 2025-01-26
ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
26/01/2025 14:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
26/01/2025 14:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
26/01/2025 14:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24