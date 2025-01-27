رسالة أميركية جديدة لإسرائيل.. ماذا فيها؟

أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، التزام بلاده بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه من القدرات الدفاعية.



Advertisement تصريحات هيغسيث، جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تصريحات هيغسيث، جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وبحسب بيان للبنتاغون، فإن هيغسيث أجرى مكالمة "تمهيدية" مع نتنياهو لمناقشة "الرابطة غير القابلة للكسر القائمة بين البلدين".



وناقش "الزعيمان" أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة، خاصة في مواجهة التهديدات المستمرة.



وأكد الوزير الأميركي، أن الولايات المتحدة ملتزمة "تماما"، تحت قيادة الرئيس ترامب، بضمان حصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، وفقا لبيان البنتاغون.

وعندما تسنم دونالد ترامب السلطة في العشرين من الشهر الحالي، كشفت مصادر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأميركية أصدرت تعليمات لوزارة الدفاع برفع الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن 2000 رطل لإسرائيل. (الحرة)