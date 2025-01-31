إنتشال 520 جثة من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة عن انتشال جثث 520 شهيدا من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار مؤخرا.كما أفادت أنها فقدت خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85% من المنشآت والمعدات، مناشدة الوسطاء الضغط على "الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة". (روسيا اليوم)