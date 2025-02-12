روبيو يلمح لاستئناف إسرائيل قصف غزة

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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إسرائيل لا يمكن أن تسمح لحماس باستخدام وقف إطلاق النار الراهن لإعادة بناء صفوفها، فيما يبدو أنه يبرر استئناف محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة.وأوضح روبيو خلال مقابلة مع شبكة نيوز نيشن الإخبارية الأميركية: "جزء من التحدي هنا هو أن حماس تواصل استخدام شبكات لتهريب أسلحة ومساعدات لنفسها لإعادة بناء صفوفها"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأربعاء.وأضاف: "لا يمكن أن تسمح إسرائيل بحدوث ذلك. لا يمكن أن تسمحوا لحماس باستغلال وقف إطلاق النار لإعادة بناء نفسها واستعادة القوة"، وتابع "إنه وقف إطلاق النار ليس وقف إطلاق نار أحمق".وكانت حماس قد هددت مؤخرا بعدم إطلاق سرح الرهائن الثلاثة التاليين، المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل، زاعمة أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار بفرض قيود على تدفق المساعدات، وهو ادعاء رفضته تل أبيب.وبسؤاله عن مزاعم حماس، قال روبيو: "لا يمكن أن تصدقوا أي شيء تقوله حماس".وفي مقابلة منفصلة مع شبكة فوكس نيوز، قال روبيو إن "حماس تنتهك الاتفاق" بدون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل. (سكاي نيوز)