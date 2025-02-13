11
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تفاصيل مُرعبة وغبر متوقعة.. هذا جديد جريمة "ريا وسكينة 2025"
Lebanon 24
13-02-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظهر أدلة جديدة وتفاصيل جديدة في قضية محامي الإسكندرية، شمالي مصر، التي سماها سكان منطقة المعمورة البلد جريمة "ريا وسكينة 2025"، في ظل تزايد أعداد المتهمين المعاونين للمتهم الأصلي.
Advertisement
وقادت صرخة امرأة للعثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة بالطابق الأرضي، يستأجرها محامٍ في عقار بمنطقة المعمورة شرقي محافظة الإسكندرية في مصر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن الكثير من المفاجآت في القضية وعلى رأسها التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي كشف عن وجود بقع دماء على البطانية التي كانت الضحية الأولى ملفوفة بها، وهو ما يرجح استخدام المتهم آلة حادة طعن بها المجني عليها في بطنها، وليس كما جاءت اعترافاته بأنه خنقها حتى زهقت روحها.
ومن المفاجآت أيضا التي كشفت عنها تحقيقات النيابة أن المتهم استخدم البطاقة البنكية الخاص بالضحية الثانية وتدعى (ت- 63 سنة) في الحصول على معاشها من مكانية الصرف الآلي شهريا طوال أكثر من 8 أشهر منذ وقوع الجريمة.
وقد كلف المتهم إحدى المتهمات الثلاث بمهمة صرف معاش الضحية كل شهر، مما جعلها تشك فيه، وتشعر أن وراء القصة جريمة قتل، مما دفعها إلى فتح الحجرة المغلقة بمعاونة السيدتين الآخرتين وثلاث رجال آخرين موضع الاتهام أيضا. وعندما كشفوا المستور حاولوا جميعا ابتزاز المحامي ومساوماته مما نشب عنه المشاجرة التي كشفت الجريمة كلها.
ومن المفاجآت أيضا اكتشاف الطب الشرعي أن الجثة الثانية مفتوحة إحدى العينين والأخرى مغلقة، وهو أمر غير مفهوم سببه حتى الآن. (سكاي نيوز)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
Lebanon 24
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
04:44 | 2025-02-13
13/02/2025 04:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
انقلبت السيارة فجأة وتهشمت بالكامل.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (صورة)
00:18 | 2025-02-13
13/02/2025 12:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
08:00 | 2025-02-13
13/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
06:45 | 2025-02-13
13/02/2025 06:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2025-02-13
روبيو: سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزّة
16:49 | 2025-02-13
أردوغان: غزة "ملك للفلسطينيين" ولن تكون قابلة للمساومة
16:17 | 2025-02-13
"ترامب" يقر فرض "رسوم تجارية متبادلة"
16:00 | 2025-02-13
بمفردها... هل تستطيع إسرائيل تدمير النووي الإيرانيّ؟
15:59 | 2025-02-13
لجنة الحوار الوطني السوري: لقاؤنا مع الشرع كان مثمراً
15:23 | 2025-02-13
ترامب: أوكرانيا "سيكون لها مقعد" في محادثات السلام
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 02:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 02:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
14/02/2025 02:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24