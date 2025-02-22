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عربي-دولي

طرد زيلينسكي من وظيفته.. ماسك أعلنها

Lebanon 24
22-02-2025 | 14:50
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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه تم طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من منصبه، مشيرًا إلى أنه لا يشغل وظيفته الحالية بعد الآن. وكان ماسك قد وافق في وقت سابق على أن تقوم وزارته بتدقيق الأموال التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. 
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وفي تصريحات سابقة، اتهم ماسك زيلينسكي بالمسؤولية عن مقتل الصحفي الأميركي غونزالو ليرا. هذه التصريحات تأتي في وقت يتصاعد فيه الهجوم على زيلينسكي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، منتقدًا رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا رغم انتهاء ولايته في أيار 2024. وأضاف ترامب أن زيلينسكي فشل في مهمته كممثل كوميدي، وأشار إلى أنه توسّل إلى الولايات المتحدة للحصول على أموال لدعم نزاع عسكري لم يتمكن من الفوز فيه.

كما اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بإقناع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار في حرب لا يمكن الانتصار فيها، وكشف أن زيلينسكي اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة". (روسيا اليوم)
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