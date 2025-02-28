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موسكو تعلن إحباط هجوم إرهابي أوكراني لاغتيال مطران

Lebanon 24
28-02-2025 | 01:30
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 أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي هجوما إرهابيا في موسكو لاغتيال مطران سيمفيروبول وشبه جزيرة القرم تيخون شيفكونوف  خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان الهيئة ، نقلته "روسيا اليوم": "تم اعتقال مواطنين روسي وأوكراني جندتهما الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، خططا لهجوم إرهابي استهدف متروبوليتان سيمفيروبول والقرم تيخون جي شيفكونوف وتمت مصادرة قنبلة محلية الصنع وجوازات سفر أوكرانية مزورة كانت بحوزتهما".
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وفي التحقيقات اعترف المتورطان بأنه في منتصف عام 2024 تم تجنيدهما من قبل موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية الأوكرانية لاغتيال المتروبوليت تيخون، وكان من المقرر تنفيذ الهجوم أثناء وجود المطران تيخون في موسكو".
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