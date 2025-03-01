Advertisement

عربي-دولي

مقابل حل الحزب وتسليم سلاحه.. حزب العمال الكردستاني يطالب بالإفراج عن أوجلان

Lebanon 24
01-03-2025 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1327557-638764344547097588.png
Doc-P-1327557-638764344547097588.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا حزب العمال الكردستاني للإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان مقابل حل الحزب وتسليم سلاحه.

وقالت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني في بيان اليوم السبت: "نعلن أننا سنلتزم بمتطلبات الدعوة وننفذها من جانبنا، ولكن مع ذلك، لا بد من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضا لضمان النجاح".
Advertisement

وأضاف البيان: "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم إيذانا بتحقيق دعوة القائد آبو المتمثلة في السلام والمجتمع الديمقراطي، ولن تقوم أي من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا".

وتابع: "كما أن تحقيق قضايا مثل وضع السلاح، لا يمكن أن تتم إلا بالقيادة العملية للقائد آبو. لنجاح المؤتمر، لا بد أن يديره القائد آبو شخصيا أننا على استعداد لعقد مؤتمر الحزب تماشيا مع دعوته.. القائد آبو هو الوحيد القادر على إدارة حقبة السلام والمجتمع الديمقراطي".

يأتي هذا في وقت دعا فيه أوجلان الحزب إلى عقد مؤتمر عام وحل نفسه، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا القرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:14 | 2025-03-01
14:30 | 2025-03-01
14:20 | 2025-03-01
14:07 | 2025-03-01
13:40 | 2025-03-01
13:25 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24