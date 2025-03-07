Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
07-03-2025 | 10:25
A-
A+

Doc-P-1330396-638769645638241851.jpg
Doc-P-1330396-638769645638241851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحّبت الحكومة الألمانية، الجمعة، باعتماد خطة إعادة إعمار غزة في القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت.

وأكد المتحدث باسم الحكومة ترحيب ألمانيا بالخطة التي قدّمتها جامعة الدول العربية واعتبر أنها تحتوي على العديد من العناصر الجيدة التي يمكن البناء عليها".
Advertisement

ودعا إلى بدء مناقشات بناءة حول الخطة العربية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إلى أن هذه الخطة تمثل إشارة مهمة من الدول العربية.

واعتبر فيشر، بأن الخطة تسهم في الإجابة على الأسئلة السياسية والأمنية المتعلقة بقطاع غزة، وتضع أساسًا للسلام المستدام.

وشدد على أن عمليات التهجير القسري تتعارض مع القانون الدولي. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-03-07
12:39 | 2025-03-07
12:34 | 2025-03-07
12:15 | 2025-03-07
12:15 | 2025-03-07
12:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24