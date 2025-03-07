ألمانيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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رحّبت الحكومة الألمانية، الجمعة، باعتماد خطة إعادة إعمار غزة في القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية.جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت.وأكد المتحدث باسم الحكومة ترحيب ألمانيا بالخطة التي قدّمتها جامعة الدول العربية واعتبر أنها تحتوي على العديد من العناصر الجيدة التي يمكن البناء عليها".ودعا إلى بدء مناقشات بناءة حول الخطة العربية.من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إلى أن هذه الخطة تمثل إشارة مهمة من الدول العربية.واعتبر فيشر، بأن الخطة تسهم في الإجابة على الأسئلة السياسية والأمنية المتعلقة بقطاع غزة، وتضع أساسًا للسلام المستدام.وشدد على أن عمليات التهجير القسري تتعارض مع القانون الدولي. (الاناضول)