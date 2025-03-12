ماسك يشيد بالمحادثات الأميركية-الأوكرانية في السعودية

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أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إعجابه بنتائج المفاوضات التي جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "عمل ممتاز". جاء تعليقه ردًا على منشور لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر منصة "إكس"، حيث أكد أن هذه المحادثات جعلت في أوكرانيا أقرب خطوة، مشيرًا إلى أنها كانت تطورًا مهمًا نحو إنهاء الصراع، وأن "الكرة أصبحت الآن في ملعب روسيا".وعُقد الاجتماع بين المسؤولين والأوكرانيين في السعودية يوم الثلاثاء، وأصدر مكتب الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، بيانًا مشتركًا مع عقب المحادثات. وأكد أن كييف مستعدة لقبول المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة الطرفين. كما أشارت الوثيقة إلى أن سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية، وستستأنف إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.