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عربي-دولي
ماسك يشيد بالمحادثات الأميركية-الأوكرانية في السعودية
Lebanon 24
12-03-2025
|
04:56
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أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إعجابه بنتائج المفاوضات التي جرت بين الوفدين الأميركي والأوكراني في
المملكة
العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "عمل ممتاز". جاء تعليقه ردًا على منشور لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر منصة "إكس"، حيث أكد أن هذه المحادثات جعلت
السلام
في أوكرانيا أقرب خطوة، مشيرًا إلى أنها كانت تطورًا مهمًا نحو إنهاء الصراع، وأن "الكرة أصبحت الآن في ملعب روسيا".
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وعُقد الاجتماع بين المسؤولين
الأميركيين
والأوكرانيين في السعودية يوم الثلاثاء، وأصدر مكتب
الرئيس
الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، بيانًا مشتركًا مع
واشنطن
عقب المحادثات. وأكد
البيان
أن كييف مستعدة لقبول المقترح الأميركي بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مع إمكانية التمديد بموافقة الطرفين. كما أشارت الوثيقة إلى أن
الولايات المتحدة
سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية، وستستأنف إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.
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