"حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"

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رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" يوم الأربعاء بما يبدو أنه تراجع من الأميركي دونالد عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.ودعا قاسم إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف".وكان قد قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إنه لن يطرد أحد أحدا من قطاع غزة.وذكر ترامب، خلال لقائه الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن "لا أحد يريد طرد من غزة".واستأنف تحالفه الوثيق مع الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ولايته الرئاسية الجديدة في يناير، إنه ينبغي إبعاد من غزة، مؤقتا على الأقل، عقب التوصل إلى لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاعالفلسطيني.وشدد وزراء خارجية عرب، الأربعاء، للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أهمية اعتماد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ووقف إطلاق النار وأهمية حل الدولتين.وعقد وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، الأربعاء، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في الدوحة.وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فإن الوزراء العرب "عرضوا خطة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 مارس 2025، كما اتفقوا مع المبعوث الأميركي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعمار القطاع".وأضاف البيان أن الوزراء العرب أكدوا "أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وتبنت الأعضاء في الجامعة العربية في الرابع من مارس خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار. (سكاي نيوز)