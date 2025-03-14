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عربي-دولي

ويتكوف يتحدث عن مقترح "يضيق الفجوات" بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:49
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تحدث المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الجمعة، عن مقترح يجري بحثه لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وقال ويتكوف، في بيان: "أميركا قدمت اقتراحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة".

وتابع: "التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم".

وأضاف: "التمديد المقترح لهدنة غزة سيكون حتى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي".

وشدد ويتكوف على أنه "يجب تنفيذ مقترح تضييق الفجوات قريبا مع الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر فورا".


وأشار إلى أن "حماس تطرح وراء الأبواب المغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار".

وأكمل: "حماس على علم بالموعد النهائي وأميركا سترد وفقا لذلك إذا انقضى الموعد".

هذا وأكد البيت الأبيض أن حماس تقوم بـ"رهان سيء للغاية" في المفاوضات بشأن هدنة غزة. (سكاي نيوز)
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