واشنطن تتهم حماس برفع مطالب "غير عملية" والمماطلة

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قام البيت أمس ، باتهام حماس برفع مطالب "غير عملية بتاتا" والمماطلة في التوصل إلى لإطلاق سراح رهينة أميركي-إسرائيلي، مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.وأورد بيان صادر عن مكتب مبعوث دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأن "حماس تقوم برهان سيء للغاية على أن لصالحها، وهو ليس كذلك"، مضيفا أن "سترد بما يتناسب" إذا لم تلتزم حماس النهائي.وأضاف "حماس تُدرك تماما النهائي، وعليها أن أننا سنرد بما يتناسب إذا انقضى هذا الموعد"، مشيرا الى أن ترامب كان قد تعهد بالفعل أن حماس "ستدفع ثمنا باهظا" لعدم إطلاق سراح الرهائن.وفي وقت سابق من ، أعلنت حماس أنها مستعدة لإطلاق سراح رهينة إسرائيلي أميركي ورفات أربعة آخرين، بعد استئناف المفاوضات وقف إطلاق النار غير المباشرة في غزة.وقدم ويتكوف في قطر الأربعاء الماضي، اقتراحا "كجسر" لتمديد المرحلة من الهدنة حتى منتصف أبريل، في حال أطلقت حماس سراح رهائن أحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.وذكر البيان: "أُبلغت حماس بشكل قاطع بضرورة تنفيذ هذا الجسر في وقت قريب وإطلاق سراح المواطن الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، فورا".وتابع "للأسف، اختارت حماس الردّ علنا بادعاء المرونة، بينما تُقدّم سرا مطالب غير عملية بتاتًا بدون وقف إطلاق نار دائم".وانتهت المرحلة من الهدنة، التي استمرت 42 يومًا، في أوائل آذار من دون التوصل إلى على المراحل اللاحقة التي تهدف إلى ضمان نهاية دائمة للحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على في 7 تشرين 2023.(سكاي نيوز)