غارات تركية جنوبي كوباني توقع عدداً من القتلى

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وقالت قوات الديمقراطية على تليغرام: "قصفت طائرة تركية خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني". أعلنت قوات الديمقراطية، الذراع للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق ، ليل الأحد الاثنين مقتل 9 أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.وقالت قوات الديمقراطية على تليغرام: "قصفت طائرة تركية خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".

وأضافت: "ارتفع عدد القتلى المدنيين خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى 9 قتلى من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها".



وشكلت قوات الديمقراطية، المدعومة من ، رأس حربة في قتال داعش حتى دحره من آخر معاقله في 2019.



ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات الديمقراطية، بالارتباط بحزب الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.