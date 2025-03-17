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عربي-دولي

غارات تركية جنوبي كوباني توقع عدداً من القتلى

Lebanon 24
17-03-2025 | 01:34
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، ليل الأحد الاثنين مقتل 9 أشخاص في غارات جوية اتهمت تركيا بشنها.
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وقالت قوات سوريا الديمقراطية على تليغرام: "قصفت طائرة تركية خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد عائلة تعمل في الزراعة جنوبي كوباني".
وأضافت: "ارتفع عدد القتلى المدنيين خلال القصف الجوي التركي على المنطقة الواقعة بين قرية قومجي وبرخ بوتان جنوبي كوباني إلى 9 قتلى من عائلة واحدة إضافة إلى جريحين اثنين من العائلة نفسها".

وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، رأس حربة في قتال تنظيم داعش حتى دحره من آخر معاقله في 2019.

ولطالما اتّهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة ودول غربية "منظمة إرهابية" ويخوض منذ العام 1984 تمرّدا ضد الدولة التركية.
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