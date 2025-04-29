كم يومًا تحتاج إيران لإخماد حريق ميناء الشهيد رجائي؟

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أكد حسين ظافري، المتحدث باسم ، أن عملية إخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي ستستغرق ما بين 15 و20 يومًا، مشيرًا إلى ضرورة فتح الحاويات واحدة تلو الأخرى وتفتيشها بدقة، ثم تبريدها بالكامل بالماء، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء.وكانت فرق الإطفاء قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع السبت في أكبر ميناء تجاري في ، إثر انفجار عنيف عزته السلطات إلى الإهمال، بحسب ما أوردته .وظهرت الثلاثاء على شاشات التلفزيون الرسمي مشاهد دخان كثيف يتصاعد من الحاويات المتضررة، في وقتٍ أشارت فيه المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة مئات آخرين.وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي، قال مختار صلاح سحور، المسؤول المحلي في ، إن الحريق أصبح ، ولم يتبقَّ سوى تنظيف المنطقة المتضررة.ووقع الانفجار العنيف، الذي سُمع صداه على بعد عشرات الكيلومترات، في أحد أرصفة الميناء الواقع قرب مدينة الاستراتيجي، على مسافة نحو 1000 كيلومتر جنوب .من جانبه، نفى محمد عاشوري، محافظ هرمزكان، في تصريحات مساء الاثنين، وجود أي عمل تخريبي وراء الحادث، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى حريق اندلع أولًا في مستودع يحتوي على مواد كيميائية خطيرة، ثم أدى إلى الانفجار.وأكدت في الميناء أن الحريق اندلع في مستودع يحتوي على مواد كيميائية خطرة، ما يرجّح أن يكون السبب للحادث، فيما اعتبر إسكاندر مؤمني أن ما حدث يعود إلى تقصير واضح في الالتزام بالإجراءات الأمنية، إضافة إلى الإهمال.ورغم الأضرار المادية الجسيمة، أعلنت السلطات الإيرانية عن استئناف عمل مصلحة ، في حين بثّت مشاهد تُظهر سيارات محترقة وأضرارًا واسعة في موقع الانفجار. (ارم نيوز)