كم يومًا تحتاج إيران لإخماد حريق ميناء الشهيد رجائي؟

أكد حسين ظافري، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية
، أن عملية إخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي ستستغرق ما بين 15 و20 يومًا، مشيرًا إلى ضرورة فتح الحاويات واحدة تلو الأخرى وتفتيشها بدقة، ثم تبريدها بالكامل بالماء، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية اليوم الثلاثاء.
وكانت فرق الإطفاء قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع السبت في أكبر ميناء تجاري في إيران
، إثر انفجار عنيف عزته السلطات إلى الإهمال، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس
.
وظهرت صباح اليوم
الثلاثاء على شاشات التلفزيون الرسمي مشاهد دخان كثيف يتصاعد من الحاويات المتضررة، في وقتٍ أشارت فيه المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وإصابة مئات آخرين.
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي، قال مختار صلاح سحور، المسؤول المحلي في الهلال الأحمر الإيراني
، إن الحريق أصبح تحت السيطرة
، ولم يتبقَّ سوى تنظيف المنطقة المتضررة.
ووقع الانفجار العنيف، الذي سُمع صداه على بعد عشرات الكيلومترات، في أحد أرصفة الميناء الواقع قرب مدينة بندر عباس على مضيق هرمز
الاستراتيجي، على مسافة نحو 1000 كيلومتر جنوب طهران
.
من جانبه، نفى محمد عاشوري، محافظ هرمزكان، في تصريحات مساء الاثنين، وجود أي عمل تخريبي وراء الحادث، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى حريق اندلع أولًا في مستودع يحتوي على مواد كيميائية خطيرة، ثم أدى إلى الانفجار.
وأكدت مصلحة الجمارك
في الميناء أن الحريق اندلع في مستودع يحتوي على مواد كيميائية خطرة، ما يرجّح أن يكون السبب الرئيسي
للحادث، فيما اعتبر وزير الداخلية
إسكاندر مؤمني أن ما حدث يعود إلى تقصير واضح في الالتزام بالإجراءات الأمنية، إضافة إلى الإهمال.
ورغم الأضرار المادية الجسيمة، أعلنت السلطات الإيرانية عن استئناف عمل مصلحة الجمارك
، في حين بثّت وسائل الإعلام الرسمية
مشاهد تُظهر سيارات محترقة وأضرارًا واسعة في موقع الانفجار. (ارم نيوز)