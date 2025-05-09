واردات الصين من النفط ترتفع 7.5 بالمئة على أساس سنويّ

تباطأت واردات من الخام في نيسان على أساس شهري لكنها ارتفعت 7.5% على أساس سنوي.

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وذكرت أن واردات أكبر مشتر في العالم بلغت 48.06 مليون طن في نيسان، بما يعادل 11.69 مليون .



ويقل هذا عن 12.1 مليون برميل يوميا استوردتها الصين في آذار لكنه أعلى من واردات نيسان 2024 التي بلغت 10.88 مليون برميل يومياً. (العربية)