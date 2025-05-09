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إقتصاد

واردات الصين من النفط ترتفع 7.5 بالمئة على أساس سنويّ

Lebanon 24
09-05-2025 | 10:48
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تباطأت واردات الصين من النفط الخام في نيسان على أساس شهري لكنها ارتفعت 7.5% على أساس سنوي.
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وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتر في العالم بلغت 48.06 مليون طن في نيسان، بما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.

ويقل هذا عن 12.1 مليون برميل يوميا استوردتها الصين في آذار لكنه أعلى من واردات نيسان 2024 التي بلغت 10.88 مليون برميل يومياً. (العربية)
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