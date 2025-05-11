"حماس" ستفرج عن جندي اميركي.. إليكم هذا البيان

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أعلنت حركة في بيان أنّه "في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في ".وأكّدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.وتثمّن الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك الإخوة في طوال المرحلة الماضية.