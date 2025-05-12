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عربي-دولي
"لا حوادث" الليلة الماضية.. هدوء حذر بين الهند وباكستان
Lebanon 24
12-05-2025
|
01:24
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سيجري قادة العمليات العسكرية في كل من
الهند
وباكستان محادثات اليوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية بين الجارتين المسلحتين نوويا، بعد أن أعاد وقف إطلاق النار الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حسبما ذكرت "
رويترز
".
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ونقلت وسائل إعلام هندية عن متحدث باسم
وزارة الدفاع
قوله إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جميع أنحاء جامو وكشمير الليلة الماضية".
كذلك ألغت الهند إخطارا للطيارين بإغلاق 32 مطارا بموجب تعليمات من
القوات الجوية
.
وقال
القائد العام
للعمليات العسكرية
الهندية
إن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية
نيودلهي
الرد حال تكرارها.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قد أعلن السبت في منشور عبر منصته تروث سوشيال، أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار "شامل وفوري".
الهند غاضبة من "خطوة
ترامب
"
نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب الاتفاق بين الهند وباكستان، بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل.
وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن
كشمير
.
وأضافت بلومبيرغ نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي.
وذكر مصدر لبلومبيرغ، أن مودي لم يلتزم خلال مكالمته مع جيه دي
فانس
نائب
الرئيس ترامب
بخفض التصعيد وشدد على الرد بقوة إذا صعدت باكستان.
وبدأ التوتر بين الدولتين في 22 نيسان الماضي عندما شهد الشطر
الهندي
من كشمير هجوما نفذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصا في موقع سياحي.
واتهمت الهند جماعة "عسكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل.
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