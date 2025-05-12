"لا حوادث" الليلة الماضية.. هدوء حذر بين الهند وباكستان

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ونقلت وسائل إعلام هندية عن متحدث باسم قوله إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جميع أنحاء جامو وكشمير الليلة الماضية".



كذلك ألغت الهند إخطارا للطيارين بإغلاق 32 مطارا بموجب تعليمات من .



وقال للعمليات العسكرية إن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية الرد حال تكرارها.



وكان الرئيس الأميركي قد أعلن السبت في منشور عبر منصته تروث سوشيال، أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار "شامل وفوري". سيجري قادة العمليات العسكرية في كل من وباكستان محادثات اليوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية بين الجارتين المسلحتين نوويا، بعد أن أعاد وقف إطلاق النار الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حسبما ذكرت " ".ونقلت وسائل إعلام هندية عن متحدث باسم قوله إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جميع أنحاء جامو وكشمير الليلة الماضية".كذلك ألغت الهند إخطارا للطيارين بإغلاق 32 مطارا بموجب تعليمات من .وقال للعمليات العسكرية إن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية الرد حال تكرارها.وكان الرئيس الأميركي قد أعلن السبت في منشور عبر منصته تروث سوشيال، أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار "شامل وفوري".

الهند غاضبة من "خطوة "



نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي ترامب الاتفاق بين الهند وباكستان، بعد قصف مدفعي وصاروخي متبادل.



وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه ، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن .



وأضافت بلومبيرغ نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي.



وذكر مصدر لبلومبيرغ، أن مودي لم يلتزم خلال مكالمته مع جيه دي نائب بخفض التصعيد وشدد على الرد بقوة إذا صعدت باكستان.



وبدأ التوتر بين الدولتين في 22 نيسان الماضي عندما شهد الشطر من كشمير هجوما نفذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصا في موقع سياحي.



واتهمت الهند جماعة "عسكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها به ودعت إلى تحقيق مستقل.