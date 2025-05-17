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عربي-دولي

وزير الخارجية البحرينيّة: نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة

Lebanon 24
17-05-2025 | 05:07
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قال وزير الخارجية البحرينيّة عبد اللطيف بن راشد الزياني "نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".
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وأضاف في القمة العربيّة الـ34 في بغداد: "نُرحّب بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا".
 
 
وفي ختام كلمته، سلّم الوزير البحرينيّ العراق رئاسة الدورة الـ34 للقمة العربية.
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