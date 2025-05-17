وزير الخارجية البحرينيّة: نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة

قال البحرينيّة "نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".

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وأضاف في القمة العربيّة الـ34 في : "نُرحّب بخطوة رفع الأميركية عن ".

وفي ختام كلمته، سلّم الوزير البحرينيّ رئاسة الـ34 للقمة العربية.