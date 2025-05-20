بريطانيا استدعت السفيرة الإسرائيليّة: لن نقف مكتوفي الأيدي

استدعت الحكومة السفيرة بسبب توسيع العمليات العسكرية في غزة.

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وقال البريطانية إنّه "لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في ".

وأضاف: "علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها".

وأقال: "إذا واصلت نهجها فسنتخذ خطوات أخرى".

وتابع وزير الخارجية البريطانية أنّ "جميع الرهائن تقريباً في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، وخطة إسرائيل لن تقصي ولن تجلب الأمن".

وشدّد على أنّ "حلّ الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم".