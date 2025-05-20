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بريطانيا استدعت السفيرة الإسرائيليّة: لن نقف مكتوفي الأيدي

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:56
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استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية بسبب توسيع العمليات العسكرية في غزة.
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وقال وزير الخارجية البريطانية إنّه "لا يُمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة".
 
 
وأضاف: "علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها".
 
 
وأقال: "إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى".
 
 
وتابع وزير الخارجية البريطانية أنّ "جميع الرهائن تقريباً في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، وخطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن".
 
 
وشدّد على أنّ "حلّ الدولتين يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم".
 
 
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